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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 10:15 BJT

穆迪维持美国AAA评级 但展望为负面

债信评级机构穆迪周二称，鉴于美国决定提高债务上限，穆迪决定维持美国AAA债信评级，但评级展望为“负面”，意味着未来12-18个月内仍可能下调美国评级，希望敦促美国国会制定长期财政整固方案。穆迪7月13日将美国债信评级列入可能调降的观察名单。路透

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