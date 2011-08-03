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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 10:12 BJT

商务部:上周食用农产品价格回落

中国通胀压力现松动.商务部数据显示,上周(7月25日至31日)在居民消费价格指数中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,以其为代表的食用农产品价格出现回落. 猪肉价格比前一周下降0.5%,降幅扩大0.3个百分点;此外18种蔬菜平均批发价格下降3.1%,降幅扩大1.6个百分点. 路透

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