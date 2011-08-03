《信报》违约风险缓解隐患接踵现形

（8月3日）

美国众议院通过上调债务限额,违约风险得到缓解,但金融市场却更波谲云诡,走势阴阳怪气,股市以“先高後低”的模式大幅波动,反映市场情绪其实十分脆弱.如今美国经济基础因素恶劣,削赤规模亦只有2.4万亿美元,远低于评级机构提出的4万亿美元水平,令美国拥有3A信贷评级的应有实力备受质疑.经济不前,加上主权评级有下调之虞,双重隐患,势必令金融市场难以平伏,波涛汹涌.当美国供应管理协会公布制造业采购经理指数(PMI),由6月的55.3跌至7月的50.9,市场乐观情绪马上一扫而空.很明显,指数由今年1月60.8,挫至50的扩缩临界线,跌近10个整点,复苏步伐令人不敢乐观.今次两党达成的妥协方案,奥巴马被讥为向共和党弃械投降”,由于加税被缚手脚,收入不增,但又要减赤,先削约1万亿美元,之後由一个小组委员会建议,再削赤字1.5万亿美元,令奥巴马竞逐连任的策略空间大打折扣,陷入被动.

可以说,即使这一轮债限争拗告一段落,但美债困局已连结到削赤和主权评级标准的变量之中,并成为金融市场潜在波动的震源.很明显,主权评级对市场的影响和风险情绪变化,已成为目前市场新焦点.若美国信贷评级遭下调,借贷成本升高所产生的破坏力、美元地位所受到的损害,效果真实不虚,却绝不容轻视.

债限上调过关,意味美国债务水平短期内继续攀升.但经济迄今却毫无起色,财政状况难免进一步恶化.据推算,奥巴马四年任期积累的负债总额高达六万亿美元,为历届总统之冠.如今失业率高达9.2%,按照美国总统大选历史,高失业率是总统竞逐连任的“英雄冢”.今次奥巴马在债限争拗失利,使角逐连任风波更形险恶.即将公布的七月非农业就业人数,无疑有进一步参考作用.顺带一提,汇控行政总裁欧智华昨天表示,需要检视目前的联汇制度,港元最好与一篮子货币挂钩.面对美元弱势持续,检讨联汇制度对香港发展的有效性和局限,建议值得港府认真思考.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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