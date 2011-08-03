惠誉维持美国AAA信用评等

* 惠誉维持美国AAA的评等,但称该国必须削减债务

* 美国必须在税收和支出上做出决断

* 其他评级机构仍可能下调美国评级

路透纽约8月2日电---评级机构惠誉周二维持对美国的AAA评等,此前美国国会批准了减支计划来避免违约.但惠誉警告称,美国必须削减债务负担,才能避免未来评级遭降.

惠誉提到,虽然达成协议意味着违约风险极低,但"若想在中期内把预算赤字与政府债务减至更安全的水准",美国"必须在疲弱经济背景下就税收和支出作出艰难抉择."

惠誉的主权评级负责人David Riley向路透表示,不排除在本月稍晚结束复评後,赋予美国负面评级展望的可能性.

Riley称,正在进行的复评会把美国周二达成债务协议这一"积极"结果,以及美国经济前景同时纳入考量.美国经济的表现已令惠誉失望.

"国内生产总值(GDP)的下修幅度超出了我们的预期,令人担忧,"Riley提到,"可能会有包括调整展望在内的评级行动.我肯定不能排除这种可能性."

惠誉认为达成债务协议是"向正确方向迈出了一步",表明华盛顿具有"最终做出正确选择的政治意愿和能力."

但惠誉投下的这张信心票,没能驱散市场对标准普尔将调降美国评级的担忧.

尽管这项提高债务上限并可维持至2013年的议案消除了近期违约的威胁,但减支规模只有标普和穆迪认为足以维持美国AAA评级及稳定展望的4万亿美元的一半左右.

惠誉则在2.1万亿美元减赤协议达成後表示,美国的AAA评级仍然稳固.

尽管如此,投资者还是继续躲向避险资产.美国公债继续上涨,而美国股市和美元都在平盘下方.

美元兑瑞郎在惠誉声明後跌至历史低点.不过美元兑欧元持稳,因欧元正受欧元区债务问题困扰.

其他评级机构也曾警告有下调美国评级的可能,具体取决于减赤协议的规模和程度.

4Cast Ltd.固定收益部分析师Gennadiy Goldberg称:"更重要的问题是,该议案是否能让标普满意...许多市场人士认为标普很有可能下调评级."

惠誉提到,若不大幅改变财政政策,美国联邦、州和地方债务与国内生产总值(GDP)之比"将在2012年底前达到100%,并将在中期内继续上升--这种情况与保留美国AAA主权评级是不相称的."

惠誉预计,美国联邦债务与GDP之比将在今年年底前达到70%,未来15-20年将增至84-86%左右.

其表示,"此次协议是迈出了重要的第一步,拿出能保证美国中期内维持AAA评级的可靠的减赤计划这个过程还没结束."

该公司称,预计到8月末将得出复评美国主权评级的结论.(完)

--编译 兰秀娟/程琳;审校 隋芬/徐文焰

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