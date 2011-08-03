全球大豆供应充裕--油世界

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透汉堡8月2日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,全球大豆库存远超出预估,如果作物能免受重大天灾损害的话,在即将到来的2011/12年度大豆供应将保持充足.
"截至2011年9月1日,全球大豆库存料将达到新高水平7,450万吨,远高于原先预估的较去年同期增加860万吨,"油世界称.
油世界说,2011/12年度全球大豆预估产量为2.6632亿吨,加上这些库存之後将令2011/12年度的大豆供应达3.4082亿吨.
这将超过预估的全球大豆消耗量2.688亿吨,包括2.349亿吨的压榨需求.
油世界并称,2011/12年度的消费量可能将高过产量,因此全球2012年9月大豆库存可能会降至7,200万吨.
油世界预计,截至2011年9月的库存料将由四个南美洲主要出口国家所拥有,也就是阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭.
油世界说,这是因为巴西2011年初收成创纪录,加上中国暂时减缓大豆进口.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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