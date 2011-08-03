焦点：美国7月汽车销量上升 但厂商称需求前景疲弱

* 美国汽车生产商的7月销量上升,丰田和本田汽车的销量下滑

* 汽车业的销售年率为1,223万辆,超过预期

* 汽车商可能不得不推出更多购车优惠举措

* 通用和福特汽车的股票收低4%左右

记者 Ben Klayman/Kevin Krolicki

路透底特律8月2日电---美国7月汽车销售上升,但行业内部的销售高层人士都谨慎的表示,下半年的复苏前景仍然阴云密布,因为经济疲弱令消费支出不振.

克莱斯勒的美国销售总监Reid Bigland称市场环境相当严峻.通用汽车(GM.N)的美国销售总监Don Johnson表示,"消费者信心目前非常脆弱,因为过去几个月里发生的每件事都构成拖累."

通用汽车7月销量上升约8%,福特(F.N)和菲亚特FIA.MI控股的克莱斯勒的汽车销量则分别跳增9%和20%.日本汽车生产商丰田(7203.T)和本田(7267.T)的销量则双双下滑逾20%,都受到3月份大地震的影响.

分析师指出,高失业率和对美国复苏力度的担忧料迫使汽车商面向消费者推出更多优惠举措,而促销手段将侵蚀企业获利.

浏览美国轻型汽车销售图表,请点选(r.reuters.com/cug92s)

福特汽车股价周二收低4%,报11.85美元.通用汽车股价收低3.6%,报27.05美元,盘中曾跌至27.02美元,为其2010年11月首次公开招股以来的最低位.

7月汽车销量较上年同期仅增长近1%,因疲弱经济令消费者收紧开支,而且国会围绕举债上限的争论也增加了不确定性.

7月汽车销售年率为1,223万辆,高于路透访问的39位分析师预估的1,180万辆,却依然低于今年稍早时候触及的年率1,300多万辆.但许多行业高层人士称,这标志着在6月触底後的复苏开端,当时的销售年率为1,145万辆.

巴克莱资本的分析师Peter Newland称,强于预估的销售年率反映出第三季可能反弹,并将给整体家庭消费和GDP增长带来有力贡献.

不过7月的销量仍远低于2000-2007年间近1,700万辆的均值.

**房屋市场仍疲弱**

分析师在年初时曾预期2011年销量将反弹至1,300-1,500万辆,不过日本的地震令这一切发生了改变.

通用汽车和福特周二重申,全年销量预计将处于1,300-1,350万辆的预估区间低档,预估中包括约30万辆中型和重型卡车销售.不过通用汽车的Johnson称,"经济前景笼罩的阴云"损及消费者信心.

"下半年仍将继续回升,不过要较我们之前的预期更加循序渐进."

对利润更大的大型货卡车销售而言,美国房屋市场的回升力度至关重要.不过福特汽车的美国销售分析师George Pipas说道,房屋市场是否以及何时复苏仍是问题.

业内研究公司Edmunds.com称,要吸引到客户,汽车厂家恐怕要提高购车优惠力度,不过这更多的是要针对特定的汽车类型,像是小货车,因为其库存依旧非常高.

汽车厂商7月促销支出较上月增加了8%左右,丰田汽车打算维持促销措施直到劳工节,其中包括零息贷款.

通用汽车周二公布,销量增加8%至21.5万辆左右,因包括雪弗兰克鲁兹(Cruze)和Equinox跨界车在内的紧凑型车需求强劲.福特的销量增加9%.

日产汽车(7201.T)和现代汽车(005380.KS)7月的美国市场销量分别增长3%和10%.丰田和本田则分别锐减23%和28%.(完)

--编译 高琦/孙茉莉;审校 徐文焰

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