中国扩大境外油气开采所得税抵免

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京8月3日电---中国财政部扩大石油企业境外从事油气资源开采所得税优惠,将抵免范围限定从第三层扩大到第五层外国企业.上海证券报引述专家称相关油企将受益.
财政部、国家税务总局在近期下发通知称,中国石油企业在境外从事油（气）资源开采,所得税收抵免主体范围为持股20%以上的第五层外国公司,其并可自主选择分国抵免或者综合抵免;该通知自2010年1月1日起执行.
"在目前石油企业境外项目普遍盈利的情况下,综合抵免可以使石油企业税负降低."上海证券报周三援引税务专家王骏称.
王骏并称,在目前的境外企业所得税抵免操作当中,每个国家或地区都有抵免限额,因此可能出现企业在A国的抵免额度用完了,但是在B国的抵免额度却还没有达到上限的情况,而综合抵免则可以充分利用各个国家的抵免额度.
中国从事境外油气资源开采的石油企业包括中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中海油(0883.HK)等.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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