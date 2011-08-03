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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 11:53 BJT

彭帅向李娜看齐

中国金花彭帅以职业生涯排名高点开始美网硬地赛季，盼未来可以像同胞李娜一样创奇迹。大器晚成型选手李娜今年法网一举夺魁，开亚洲先河。彭帅相信自己也可晚有所成。她在圣迭戈公开赛中对记者说：“我觉得亚洲选手成长较晚，我用了五年时间才晋级前20，很高兴我没有放弃。”路透

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