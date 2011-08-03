版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 11:53 BJT

伍兹无伤一身轻 盼赛场显身手

刚刚结束训练、热盼再次出征的老虎伍兹周二称，很久没有感到像现在这麽好了。伍兹因伤缺赛三个月後本周即将回归赛场。伍兹在火石乡村俱乐部的WGC普利司通邀请赛开赛前告诉记者现在左腿已经不再疼痛。“一点也没感觉了。觉得很好、很稳，不疼。”路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐