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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 11:53 BJT

NBA联盟将球员工会告上法庭

NBA联盟周二将球员工会告上法庭，寻求宣告式裁决联盟停摆不违反托拉斯法。联盟向曼哈顿联邦法庭提交诉讼，称球员工会在谈判中没有诚意。球员工会威胁要使用反托拉斯法诉讼，以在当前的劳资谈判获得更加有利的合约。路透

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