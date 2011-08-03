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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 3日 星期三 11:52 BJT

莎娃稳居全球女运动员收入榜首 李娜第八

莎拉波娃也许2008年以来从未赢过大满贯，但她在女子职业体育领域收入第一的地位无人能撼。据《福布斯》杂志年度榜单，莎娃连续第七年在全球女运动员收入榜上封后，广告代言等帮她获2,500万美元。李娜去年收入800万美元，排名第八。榜单前九中网球运动员占七名。路透

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