贝利淡化与巴西足协主席恩怨

“球王”贝利周二淡化他与巴西足协主席里卡多・特谢拉的恩怨，称最重要的是2014年巴西举办一届令人记忆深刻的世界杯。周六在在里约热内卢举行的世界杯预选赛抽签仪式中，贝利起初遭特谢拉怠慢。贝利对记者说道：“我和特谢拉之间没有不和。我尊重他。”路透