3日午间分析：沪指早盘低开高走

今日A股市场早盘呈现低开高走态势。因昨夜美股大幅下挫，沪深两市股指双双大幅低开，在中小盘股有大量抛盘涌出的拖累下，股指开盘继续下挫，随後在权重股的带领下，展开绝地反击，股指并于午盘前翻红，午盘沪综指报收于2681.68点，微涨0.09%。