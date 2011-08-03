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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 3日 星期三 12:05 BJT

3日午间分析：沪指早盘低开高走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现低开高走态势。因昨夜美股大幅下挫，沪深两市股指双双大幅低开，在中小盘股有大量抛盘涌出的拖累下，股指开盘继续下挫，随後在权重股的带领下，展开绝地反击，股指并于午盘前翻红，午盘沪综指报收于2681.68点，微涨0.09%。

笔者认为，尽管早盘股指勉强翻红，但是从量能以及权重股持续性看，大盘短期表现出上涨乏力的迹象，同时在国内通胀形势严峻、美国经济数据令人失望等不利因素的背景下，A股市场後市难言乐观。（完）

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