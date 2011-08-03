穆迪与惠誉均已确认美国AAA评等 标普的决定备受瞩目

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透纽约8月2日电---美国AAA的主权债信评级周二获得两家主要评级机构确认,此前美国国会通过了债务协议来避免违约.但美国评级未来遭调降的威胁依然存在.
穆迪维持对美国的Aaa评级,但称政府若想恢复财政秩序并保住评级,额外的减赤措施必不可少.为了突出这一威胁,穆迪对美国的评级赋予负面展望,意味着未来12-18个月内有降评的可能.
惠誉承诺,8月底前将对美国完成一次更彻底的复评,不排除可能将展望定为负面.
现在投资者等待标准普尔作出决定,该机构一直较对手更为严苛,并曾威胁,若美国国会拿不出重大方案来削减预算赤字,10月中之前可能调降美国评级.
美国刚通过的预算计划拟在10年内减赤2.1万亿美元,将近是标普认为美国保住AAA评级所需的减赤规模的一半.
"如果标普坚持原先的说法,那麽他们会调降美国的评级.但我怀疑,他们面临不要这麽做的巨大压力."太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)称.
标普与其它主要评级机构之间一个主要区别是,标普曾表示如果现在不能达成重大的减赤协议,2012年想达成难度更大,届时总统大选会使政治分歧加剧.
标普曾在7月中旬表示,若美国国会未能推出重大的减赤计划,则未来三个月有50%的机率调降该国评级.这使得美国评级遭降的担忧再添紧迫感.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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