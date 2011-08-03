推测：美减赤协议的实施方向与步骤

路透华盛顿8月2日电---在经历一番持久战後,美国国会最终通过了调高债务上限的协议.该协议亦包括预想未来10年将削减赤字逾2万亿(兆)美元.现在行动开始.

在接下来的几个月,美国国会与奥巴马政府将展开论战,看如何在9,170亿美元的首笔节支之外,再另外省下1.5万亿美元.专家们对总体减赤规模的具体数字不确定,但国会预算办公室称最少会削减2.1万亿美元赤字.

更长期而言,美国政府必须找到方法,让联邦政府的财政状况走上更具持续性的道路,并扭转年度赤字一直处于1.5万亿美元区间的趋势.

但随着2012年总统与国会大选季开始升温,众多预算观察人士认为重大决策将被推迟,而国会已经错失良机,来达成10年内至少减支4万亿美元的宏大方案.

以下是将要考虑的问题.

**1.5万亿美元从哪里省?**

* 参众两院领导人已委任12人组成一个新的专门小组,研究如何额外节支1.5万亿美元.代表两党的国会议员料将把目光投向税收改革与主要的福利计划,比如针对年长者、残障人士与穷人的Medicare与Medicaid医疗计划.

成员名单将在该法案开始颁布的两周内确定.

共和党誓言将推举那些反对直接增税的人士,例如反对取消对富人、华尔街金融家和部分企业的税惠政策.但他们亦称,对全面修改税法持开放态度,而新委员会很难在11月23日最後期限前完成这个任务.

该委员会有许多研究成果可以借鉴:一个总统委员会,其他几个独立委员会,一个包括两党派参议员在内的六人小组,後者曾单独提出一份综合减支和增税的方案.

* 若该委员会没能在规定期限内拿出方案,两党都不愿看到的自动减支就会被启动:一半从国防及其它安全相关支出中扣除,一半从其他国内项目中扣除.

**奥巴马的王牌?**

* 若民主党的增收提议得不到国会批准,奥巴马可能拒绝签署法案延长将于2012年到期的2001和2003年富人减税计划,使其失效.他曾承诺保留布什(布希)时期针对中产阶层的减税计划.

**平衡预算宪法修正案**

* 该协议迫使参众两院对平衡预算宪法修正案进行投票.这项修改或许不能得到获两院放行所需的三分之二票数.即便得到国会批准,还需要50个州议会中至少38个同意,方能将平衡预算加入宪法.

这条要求也被写入债务上限协议,以争取共和党的支持.

**拨款委员会开始工作**

美国众议院和参议院拨款委员会将不得不编制切实履行首批节省9,170亿美元的法案,这通过将非必需支出增幅控制在低于通胀率水平而实现.他们将为2012和2013财年编制一系列法案.2012财年将于10月1日开始.

民主党和共和党都认为,债务上限协议将使得这一过程变得略微顺利,并将避免政府关门的威胁.

其原因在于:由于通过债务和减赤的新法律,两党已敲定各类政府机构的整体开支水平,拨款专门小组将在推进年度拨款法案时,无需等待每个部委编写其竞争性的预算蓝图.

但参众两院可能在若干单独项目的拨款方面存在分歧,这些项目涉及就业培训到对外援助等领域.

**国防支出之争**

民主党只赢得少数领域,其中一项就是债务上限法案呼吁削减此前数年已大幅扩充的国防开支.在美国3.7万亿(兆)美元的年度预算中,目前国防支出约占四分之一.

国防承包商和期望保持现有军费开支的其他机构正寻找可大刀阔斧裁减的领域.新法律将允许拨款者考虑大力削减其他"安全"项目,而不是国防部支出,至少初期是如此.

那正是美国众议院拨款委员会想在2012财年做的事.该委员会正在推进一项法案,寻求明年将预算案的"安全"部分之一--国务院的资金减少85亿美元,较2011财年水平降低18%,比奥巴马总统要求的低22%.

同时,根据众议院这项计画,国防部资金将较去年水平高出170亿美元.

**大事运行需分阶段进行**

在华府,重大动议通常要历经好几个阶段.只要看看1960年代就颁布的民权法,现在仍被定期拿出来改进.环境法也一样,在过去数十年中持续演进.

想要驾驭失控的预算赤字,可能也得经过多年努力.造成赤字的原因有减税、缺乏财源的军事战争、政府开销增加、经济不景气等.

首先,国会停止某些特殊利益开支,也就是所谓的"专款",它们虽然仅造成很少的赤字问题,不过禁止这项开销是象徵性的第一步.

然後,国会在4月通过可省下数以百亿计美元的临时资金法.现在又面临大约2.4万亿美元的减支计划.

在即将打响的总统及国会选战中,预算案将成为主要议题.预算案或在2013年有更大动作,寻求更多减支、增税,或者双管齐下,但这都要取决于选举结果.(完)

--编译 隋芬/程琳/肖群英/李婷仪;审校 艾茂林

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