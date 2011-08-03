韩国大举买黄金 显示纪录金价未损官方需求

* 韩国买进25吨黄金,为亚洲金融危机以来首见

* 亚洲其他央行可能跟进,尽管金价仍高昂

* 中国可能买进更多黄金

记者 Lewa Pardomuan/Rujun Shen 编译 王冠中/洪熙

路透新加坡8月2日电---韩国自亚洲金融危机以来首次买进黄金,显示尽管金价处于纪录水准,官方对黄金的需求丝毫未减,因为全球经济复苏不稳定,再加上主权债务问题以及高通胀,推动了外汇储备多元化.

亚洲其他国家央行可能会跟进韩国的做法,因对于美国债务偿还和欧元区主权违约的忧虑,损及美元和欧元对主要外汇储备持有国的魅力.

韩国央行在过去两个月买进25吨总值12.4亿美元的黄金,使其黄金持有部位增加至39.4吨,但仍远低于中国、印度和日本等亚洲国家的持金量.

韩国的举动是跟进印度、中国和泰国的脚步.印度和中国曾在2009年大举买进黄金,泰国则是在近期.

尽管大幅买进黄金,但对这些快速成长的亚洲国家来说,黄金占外汇储备的比重仍相当微小,以中国来看,黄金仅占外汇储备的1.6%.

"随着新兴国家外汇储备在经济快速成长下增长,黄金在外汇储备中的比重也相对减少,"Phillip Futures的投资分析师Ong Yi Ling说.

"在金融危机後,各国央行都变得更加青睐黄金.西方国家的央行现在也减少出售黄金.在2010年,官方成为黄金的净买方,为21年来首见."

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今年稍早时,泰国买进9.3吨黄金,黄金占泰国外汇储备的2.9%.根据世界黄金协会(WGC),俄罗斯买进41.8吨,墨西哥则买进99.2吨,随後又出售了一部分.

中国是全球第六大黄金持有国,也是亚洲各国央行中最大黄金持有者,持金量1,054.1吨,占外汇储备的1.6%.

韩国央行表示,由于金价盘旋在纪录高点,黄金作为投资工具的获利较差,但这是买进黄金的好时机,因为韩国外汇储备已升破3,000亿美元.

韩国宣布购买黄金之後现货金变动不大,但保持在上周触及的1,632美元附近水准.

"黄金继续被视为安全资产,以及大型央行分散投资组合的一个工具,我相信这个信条颇有涵意,"Vision Financial Markets金属交易部门主管David Meger称.

"鉴于欧洲和国内债务问题的严重形势、经济活动不景气、就业疲软以及潜在的评级下调威胁,我们仍相信在未来几年里,黄金将从基本面上得到支持."

美国众议院周一在最後时刻通过调高美国举债上限的议案,为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍[ID:nCN1868851].但这未能减轻对美国政府恐丧失AAA债信评级的担心.

美元兑避险货币瑞郎周一跌至约0.7730的历史低位,欧元兑瑞郎则报1.1173瑞郎,接近1.1025的纪录低点.

"美国已经印刷了大量钞票,以後可能还会释放更多货币,因此保值的唯一办法就是购买大宗商品来对抗通胀,"香港永丰贵金属公司(Wing Fung Precious Metals)交易部门主管Peter Fung称.

中国官方报纸人民日报周二发表文章称,虽然美国基本上避免了违约,但其主权债务问题并未解决,并有进一步增大的趋势,这给美国经济复苏蒙上了阴影,同时将给世界经济埋下更大的风险隐患.

中国目前是美国公债的最大债权国,已多次敦促美国政府保护其持有的美元资产.中国3.2兆(万亿)美元外汇储备中,约有70%是美元资产.

**中国跟进?**

中国是否会像2009年那次一样,再度成为黄金的大买家?

"由于黄金在中国外汇储备中的比重仅有2%左右,因此一些人猜测中国可能在未来从国内矿商那里买入更多黄金,"Phillip Futures的Ong Yi Ling称.

"不过,与外汇市场相比,黄金市场的规模仍然非常小.黄金不可能成为外汇储备投资的主要渠道."(完)

--审校 吴云凌

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