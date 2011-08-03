《Russell专栏》央行踊跃购金或是金价涨势将结束的信号

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋

路透新加坡8月2日电---中央银行踊跃购买黄金反倒是金价涨势将要结束的信号么?当然,如果你在大约12年前央行大举卖出黄金时购入,那麽你早就赚得盆满钵满了.同样能肯定的是,如果你在1980年金价达到上次峰值时买进,你一定会倍感失望,尽管目前金价节节攀升.

韩国央行成为最新的官方黄金买家.其宣布在过去两个月购进25吨黄金,这是其十多年来首次入市购金. 世界黄金协会(WGC)的数据显示,今年上半年,各国央行净买入稍多于155吨的黄金,几乎是去年全年87吨净买入量的两倍.数据还显示,2011年迄今,墨西哥和俄罗斯一直是主要的黄金买家.

但发展中国家央行购买黄金的趋势实际上开始于2009年,当年4月中国买进了454吨黄金,而当年11月印度购入了200吨. 央行购金被认为巩固了金价的上涨趋势,尤其是如果中国决定提高黄金占总储备的比例的话.目前中国黄金占总储备的比例仅为1.6%,相比之下美国则高达近75%.

中国黄金官方储备总量为1,054.1吨,位居全球第六,但仍远低于排名第一的美国的8,133.5吨.

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实际上,目前的金市走势与1980年的市况有极相似之处.当时金价达到每盎司约850美元的纪录高位.如果你在1980年1月按1,000美元的价格买进黄金,今天价值约为1,900美元.假如你将这1,000美元投资于标准普尔500股指,基于股息再投资计算,目前的投资价值将达到约36,800美元.

自1980年创下峰值以後,金价未能起到对抗通胀的作用.金价需要涨到2,400美元,实际价值方能不缩水.相反,经通胀调整後的标准普尔500指数年均回报率约为8%.

1999年8月金价跌至每盎司约251美元的低点,就在几个月前英国央行和瑞典央行分别决定卖出395吨和1,300吨黄金.如果你在这时按1,000美元买入黄金,现在价值将达到约6,400美元.而当时将1,000美元投资标准普尔500股指,现在价值仅有约1,230美元.

这麽说来,在央行卖出黄金时买进,在它们买进时卖出,是稳赢之道? 看起来的确如此,但这麽计算只能算是事後诸葛亮. 当前市场投资者不知道金价将在何处达到峰值. 当然,许多分析师预测金价将进一步上扬,给出的年底目标价在约1,800-2,000美元之间也屡见不鲜.

现在入市牟利或许还来得及,尤其是如果发展中国家央行继续购金,且全球经济受主权债务和政府赤字忧虑困扰的话.不过如果金价进一步上涨,显现更多泡沫迹象,促使发达国家央行抛售黄金的诱惑就越大,珠宝买家购金的成本也就越高.

也许我们已经进入黄金投资的"比傻"阶段.这时,买入黄金的理由是,你一心认为未来会有人傻到以更高的价格接盘.(完)