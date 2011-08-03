中国考虑设新监管机构管理国有金融部门--消息

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京8月3日电---两位消息人士透露,中国政府正在考虑成立一个新的部级机构,管理国有银行和非银行类金融企业.此举将强化北京当局对银行业的管控.
消息人士称,新机构将对中国大型国有金融机构,包括银行、经纪、保险、信托公司和基金的管理拥有话语权.其中一位消息人士与中国领导层关系密切,另一位则是中国金融业高管.
透过建立一个新的银行业监管机构,北京能够分散管理其数量众多、有时不服从管理的国有企业之责任.新机构侧重银行业监管,或将加强政府对高速增长的金融业的控制.
消息人士透露,新的监管机构在政治级别上将高于银行业高层.中国国有企业高层通常由中共高级干部担任.
中国金融业监管机构,包括银行业监督管理委员会和央行主管的行政级别一般相当或略低于最大的国有企业主要领导.
消息人士要求匿名,因他们未被授权向记者透露上述情况.
中国国务院国有资产监督管理委员会、银监会、证监会和保监会均谢绝置评.(完)
--编译 张荻;审校 沈以文
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