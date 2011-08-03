日立计划外包电视机制造业务

路透东京8月3日电---日本日立公司(6501.T)周三表示，计划最早本财年外包所有的电视机制造业务，因公司预计电视机市场价格竞争日益激烈，需求料萎缩。

此前一天，日本索尼公司(6758.T)表示，该公司计划本月对亏损的电视机业务进行重组，甚至考虑与其他公司合作。

松下(6752.T)等其他制造商亦警告电视机销量不容乐观。日本电视机制造商正竭力与三星电子(005930.KS)等亚洲其他低成本竞争对手抗衡。

拥有50多年电视机生产历史的日立公司预计明年国内电视机市场将缩小至700万台。日本2010年的电视机市场规模约为2,570万台。

据市场研究机构DisplaySearch的数据，今年第一季度，日立营收只占全球平板电视市场的0.5%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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