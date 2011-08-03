日立计划外包电视机制造业务

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透东京8月3日电---日本日立公司(6501.T)周三表示，计划最早本财年外包所有的电视机制造业务，因公司预计电视机市场价格竞争日益激烈，需求料萎缩。
此前一天，日本索尼公司(6758.T)表示，该公司计划本月对亏损的电视机业务进行重组，甚至考虑与其他公司合作。
松下(6752.T)等其他制造商亦警告电视机销量不容乐观。日本电视机制造商正竭力与三星电子(005930.KS)等亚洲其他低成本竞争对手抗衡。
拥有50多年电视机生产历史的日立公司预计明年国内电视机市场将缩小至700万台。日本2010年的电视机市场规模约为2,570万台。
据市场研究机构DisplaySearch的数据，今年第一季度，日立营收只占全球平板电视市场的0.5%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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