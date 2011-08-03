美联储还能做什麽来推动经济增长？

路透8月2日电---今年上半年美国经济成长疲软,加之7月制造业活动回落,引发市场揣测美国联邦储备委员会(FED,美联储)或许需要提供额外货币激励措施来刺激经济.

由于利率已然接近零水准,而且美联储的资产负债表达到创纪录的2.8万亿美元,所以美联储官员不愿采取更多行动去支持经济成长.但如果未来几个月失业率未能回落,则美联储或将面临出台更多举措的压力.

美联储的政策弹药几乎罄尽,但也并非一点不剩.美联储主席伯南克上月作证时称美联储做好了应对经济可能进一步疲弱的准备.

以下是美联储仍可使用的一些政策措施:

**加强宽松政策的承诺**

美联储已承诺会在较长一段时间内维持利率在超低水准.美联储也可以对资产购买计划作出如此承诺.或者,美联储可以承诺维持利率于接近零的水准直至一个特定的日期,该日期需长于当前市场所预估的时间.

**购买公债**

再度购买长期公债被视为一个可能的办法.美联储相信其两轮的公债购买已压低长期利率,同时鼓励了投资者进入风险较高的资产,从而扶助推高了股市.美联储亦可提高其所持证券的平均期限,以对长期借款成本进一步施加下行压力.

**调降银行超额准备金利率**

美联储可以下调当前位于0.25%的银行超额准备金利率.此举会鼓励银行把存到央行的钱拿去放贷.但伯南克曾表示,进一步下调已然很低的超额准备金利率,其可能带来的影响很小.

**上调美联储通胀目标**

暂时设定一个通胀目标,且该目标要高于美联储所认为的与长期物价稳定相一致的通胀水准.美联储藉此可再度向市场发出信号,即货币政策收紧仍很遥远.不过,伯南克已曾很清楚的表明,这在美联储内部是一个具有高度争议性的命题,不太可能采取此行动.他在最近有关可能使用的宽松工具的言论中,未提及采取这种措施(上调通胀目标)的可能性.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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