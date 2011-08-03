《阳歌专栏》中移动与苹果渐行渐近；搜房网宣布派息

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）

**中移动与苹果接近达成协议**

中国移动(0941.HK) (CHL.N)在经历了多年发展迟滞後似乎终于将出现一些可喜的变化，有传言称，王建宙即将离任，且中移动将与苹果(AAPL.O)签署销售iPhone手机的协议。关于中移动与苹果的最新合作进展，据中国媒体报导，北京移动悄然将iPhone 4列入了促销活动范围。尽管自iPhone上市以来，在中移动2G网络上使用未被授权的iPhone手机相当普遍，但这种对苹果手机的正式支持或许意味着，中移动与苹果可能接近达成协议，在其3G网络上提供iPhone服务。

中移动去年曾宣布，公司正与苹果公司就相关合作进行谈判，而苹果首席运营官库克(Tim Cook)6月份低调访问中移动总部的消息也加剧了这一传闻。仅传言本身就帮助中移动疲软的股价重获动力，中移动在过去几年的增长势头不及中国联通(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)。

另外，据中国媒体报导，刚接任中移动母公司党组书记不久的奚国华已被任命为中移动上市公司副董事长。奚国华的快速晋升以及去年升任中移动上市公司总裁李跃的提升似乎说明，王建宙可能即将离任，这将为中移动高层带来亟需的新鲜血液和想法。

一句话：经过数年的发展迟滞後，中移动即将出现的高层变动以及与苹果的协议将为该公司业务和股价带来新的活力。

**搜房网新策略：中国概念股派息潮即将来临？**

多家在美上市的中国企业纷纷回购股票，以提振遭信任危机重创的公司股价。但中国房地产服务领头羊搜房网(SFUN.N)采取的策略与众不同，很有意思：派息。搜房网宣布现金派息计划，决定每股普通股派发一美元股息，按照计划宣布时公司的股价，此举相当于近5%的收益。尽管派息计划宣布後，搜房网股价周一上扬5%，但当天其股价收跌2%，既反映出投资者对于中国概念股的忧虑，也反映出对于搜房网前景的怀疑。

尽管市场反应不温不火，我认为这种策略要比之前展讯通信SPRD.O和当当网DANG.N等企业的回购做法聪明得多。因为派息对投资者的回报更为直接，而股票回购则没有那麽明显。很多在纽约上市的中国较大企业根本不差钱，而且不知道钱怎麽花。而这种回馈方式可能正是投资者所需的一种安慰，在经济与会计忧虑中至少对投资者起到一点保护作用。

虽然市场对派息的初步反映有些令人失望，但我会密切关注未来一到两周搜房网的股价表现，然後再做定论。如果搜房网跑赢大盘，一些其他在美上市的中国企业也推派息计划，让疑虑重重的投资者重拾一些信心，我不会感到意外。

一句话：搜房网的派息计划可能会令其他在美上市的中国企业跟进，掀起一股派息潮。（完）

编译：靳怡雯/张敏 发稿：程芳

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