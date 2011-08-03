安全专家查出迄今最大规模网络攻击

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透波士顿8月3日电（记者 Jim Finkle）---安全专家们查出迄今为止最大规模的一系列网络攻击，涉及联合国在内的72家组织、政府与企业。
计算机安全公司McAfee查出了此次网络攻击。该公司认为此次攻击的背後是一个“国家行为体”，但拒绝点名。不过一名听取攻击情况汇报的安全专家称，证据指向中国。
网络攻击的受害者名单涵盖美国、印度、韩国、越南与加拿大等国政府；还包括东南亚国家联盟、国际奥委会、世界反兴奋剂机构等组织；以及从防务承包商到高科技公司等诸多企业。
据McAfee介绍，以联合国为例，黑客们2008年攻入了日内瓦联合国秘书处的计算机网络，秘密潜藏在那里长达近两年时间，搜查了大量的秘密数据。
McAfee威胁研究副总裁Dmitri Alperovitch在周三公布的14页报告中写道：“连我们自己对于受害者的多样化亦感到意外、对作案者的胆大妄为感到震惊。”
“到底怎麽处理这些数据了……很大程度上仍属未知。不过，如果用以制造更好竞争产品，或在一场关键谈判中击败竞争对手（因为已经窃取了对方的记录），即使只用了一点点数据，其损失仍代表着巨大的经济威胁。”（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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