3日盘後分析：A股难以独善其身

受到昨夜欧美股市重挫的影响，今日亚太区主要股市纷纷收跌，其中A股虽然今日表现相对抗跌，但是在全球经济共冷暖的背景下，很难做到独善其身。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到昨夜欧美股市重挫的影响，今日亚太区主要股市纷纷收跌，其中A股虽然今日表现相对抗跌，但是在全球经济共冷暖的背景下，很难做到独善其身。

早盘沪深两市股指双双大幅跳空低开後，沪综指一度震荡下挫考验2650点支撑，随後在钢铁、煤炭等权重股的带动下，股指开始震荡回升并翻红，不过好景不长，由于市场谨慎情绪较浓，使得股指欲涨乏力，沪综指最终报收于2678.48点，微跌0.03%。

从盘面观察，权重股再一次扮演“临危救主”的角色，稳定了指数重心，同时盘中题材股出现分化迹象，以创业板为首的中小盘个股走势明显强于大盘，整体涨幅超过1.4%，显示当前市场仍有少数资金不甘寂寞，盘中仍不乏结构性行情。

从技术层面分析，短线2650点一线具有一定的支撑，但是目前指数止跌企稳迹象并不明显，尤其是在股指反弹回升过程中，量能配合并不是很理想，这说明短期内大盘难以摆脱弱势格局。

笔者认为，目前距离7月份宏观经济数据出台仅有三天时间，在此期间，A股市场面临较多内外因素的困扰，短期内要摆脱弱势格局的难度不小。不过，经过连续的震荡寻底後，市场做空力量得到一定的释放，大盘短期内深幅大跌的空间有限。

一方面，目前市场各方对7月CPI能否再创新高分歧较大，而在此消息明朗前，多空双方均表现出观望的态势，这也就决定了短期大盘大幅波动的概率较小。鉴于中国人民银行日前指出，国内通胀预期仍然较强，下半年要继续实施好稳健的货币政策。因此，可以预计短期内紧缩政策不会松动。

另一方面，外围市场动荡对A股形成冲击。昨晚奥巴马宣布美国会两党已就提高债务上限达成一致，但是似乎市场并不买账，从背後的原因不难发现，近期欧美债务危机蔓延说明全球经济复苏并没有我们想像的那麽乐观，中国作为全球第二大经济体，很难置身事外。

此外，权重股近期频频护盘。每当股指处于危险境地的时候，我们都能发现权重股护盘的身影。权重股拉抬指数贡献固然明显，但是对于行情的发展却是不利的，不仅对增量资金损耗较大，同时有弱化市场赚钱效应之嫌。

操作上，鉴于距离7月宏观数据公布仅剩下3个交易日时间，预计大盘近期难有好的表现，投资者不妨密切关注成交量以及权重股的表现情况，一动不如一静。（完）

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