Google+用户人数突破2,500万--comScore

路透旧金山8月2日电（记者 Alistair Barr）--- 据comScore周二发布的数据，谷歌(GOOG.O)新推出的社交网Google+已吸引2,500万名用户，成为达到这一用户规模速度最快的网站。

comScore在演示中指出，Google+于今年6月底发布，截至7月24日已拥有2,500万名独立访客，并以每天约100万名用户的速度递增。

comScore称，Facebook用户达到2,500万人耗时约三年，Twitter耗时30个月。

尽管数据表明谷歌进军社交网的最新举措起步强劲，但并不意味着Google+将获得长期成功。MySpace独立访客在不到两年内达到2,500人，速度快于Facebook和Twitter。但comScore数据显示，在过去一年间，MySpace流失大量用户。

绝大多数Google+用户位于美国以外地区。数据显示，逾360万独立访客来自印度。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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