沪综指近收平 经济数据公布前市场保持谨慎

路透北京8月3日电---中国股市沪综指周三微幅收跌并创六周收盘新低.隔夜美股大跌一度引发股指低开,但因当前套牢盘较多令市场自身杀跌动能不足,大盘逐波回升缩减跌幅,市场整体在下周重要经济数据公布前保持谨慎.

分析师们表示,当前盘面多空交织,大盘维持低位缩量震荡,後期若无政策及消息面指引或继续保持当前运行格局.

沪综指收报2,678.485点,跌0.774点,或0.03%.上一收盘低点为6月22日的2,649.32点.

山西证券分析师杜亮称,今日国内股市相对外盘走势较强,除自身杀跌动能不足外,亦因前期走高的创业板、中小板回落後,前期踏空资金有一定参与意向.

"继续下跌需要新的做空力量,如外部市场拖累、出口较快下滑、通胀失控、企业大量破产、债务危机升级等,若消息面、政策面平稳,市场仍以低位震荡为主."他称.

因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济,美国股市周二连续第七天收跌,道琼工业指数大跌2.19%,Nasdaq指数重挫2.75%.

两市黄金股联袂走强,因受纽约商品期货交易所(COMEX)主力期金合约升至纪录高位激励.沪市山东黄金(600547.SS)收涨2.85%至49.44元.

国家统计局将于下周二(9日)发布7月份消费者价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)等重要经济数据,市场对7月份CPI涨幅是否会再创新高尤为关注.

沪深300指数8月合约尾盘报2,957.8点,涨0.16%,成交量为147,827手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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