中国未来6-9个月猪肉价格还将上升--华宝证券

路透北京8月3日电---虽然中国近期猪肉价格出现回调,但华宝证券周三发布报告认为,未来6-9个月猪肉价格还将上升并维持高位震荡状态,而猪价持续上涨是养殖成本上升与存栏降低至历史最低水平合力所致.

该报告称,上周启动的新一轮猪肉调控,利好相对有限,因地方政府对规模养殖动力不足,而规模养殖是稳定生猪价格的关键.

国务院办公厅上周四下发通知,要求加大中央和地方政府猪肉储备总量,防止市场供应和价格大幅波动;主销区和沿海大中城市地方猪肉储备规模不低于当地居民10天消费量,其他城市不低于当地居民七天消费量.

"我们预计9-12月份生猪存栏有望增加,但供应仍难大增,随着需求也进入旺季,猪价可能进一步上涨."报告预计,猪肉价格春节前还将维持高位.

报告指出,养猪成本持续上涨,猪病导致生猪存栏数降至近年最低,母猪存栏指数已降至均衡水平下等,都决定了短期内猪肉价格不会明显下降.

报告并看好种猪养殖企业、饲料行业和综合优势明显的企业,重点看好顺鑫农业(000860.SZ)、大北农(002385.SZ)和雏鹰农牧(002477.SZ).

商务部最新数据显示,上周(7月25日至31日)在居民消费价格指数(CPI)中权重较高的猪肉价格连续第二周下降,价格比前一周下降0.5%,降幅扩大0.3个百分点.

今年以来国内猪肉价格涨幅较大并带动了物价上涨.中国6月CPI同比涨6.4%创36个月新高,其中猪肉价格上涨57.1%,影响价格总水平上涨约1.37个百分点. (完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。