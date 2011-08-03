中国投资者7月续增持韩国债券

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透首尔8月3日电---韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示,中国投资者持续其购买韩国债券的力道,7月为连续第25个月买进,规模增加2,606亿韩元(2.450亿美元).
FSS数据指出,今年迄今,中国投资者平均每月增持约3,400亿韩元的韩国债券.
该数据显示,中国投资人持有的韩债在韩国整体债券交易中比率仍然很小,不到1%.
包括中国在内,外资在7月增持的韩国债券达2.9兆(万亿)韩元,或整体公债发行量的7.2%.
这是外资连续第六个月增持韩债,因韩国经济稳固,且利率高于多数发达国家.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。