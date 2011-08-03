夏斌：今後八九年内人民币汇率恐难自由浮动

路透北京8月3日电---中国央行货币政策委员会委员夏斌称,在今後八九年内,中国汇率制度可能将继续选择一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度,而非完全的浮动汇率制度.

兼为国务院发展研究中心金融研究所所长的夏斌在《中国金融》杂志撰文称,这种有管理的浮动汇率制度在浮动区间、浮动频率上会更趋于市场化,篮子中货币权重也会有所调整.

他认为,实现与本国经济开放度相适应的人民币区域化的战略选择将面临不可回避的困境,因要保持较为稳定的汇率环境,资本项下开放的步伐不宜过快;而资本项下开放步伐不宜过快,决定了人民币就不可能尽快或者说真正实现国际化.

"人民币要真正实现国际化,必须允许人民币完全自由兑换,意味着资本项下的管制必须完全放开,也就意味着汇率水平只能基本由国际和国内的市场供求所决定,但这又恰恰是中国经济近阶段所难以接受的."夏斌在文章中称.

为使得这种战略实施困境降到最低程度,他认为,汇率政策、资本管理政策与国内改革政策的变动要尽可能地衔接好;同时,人民币逐步区域化的过程中,衔接好汇率与资本管理政策的适度改革.

此外,通过创设人民币离岸市场,在部分实质性地向境外开放国内金融市场的同时,相对隔离人民币区域化过程中国际金融风险向国内市场的传递,同时视国内汇率、资本管理政策的演进,调控人民币离岸市场的规模与结构.

他还表示,人民币国际化的过程,不可避免要触动资本账户与资本市场的对外开放问题.因此,与人民币国际化相伴,特别需要关注资本账户开放和汇率自由浮动区间的政策搭配和进程.

人民币国际化是中国金融开放的核心利益追求.中国一直在努力推进人民币国际化,但离实现资本项下可兑换还有相当差距,特别是证券投资、居民个人投资等重要领域的开放还远远不够.

中国国家外汇管理局局长易纲年初曾表示,"十二五"(2011-2015)期间将稳步放宽跨境资本交易限制,健全跨境资金监测分析体系,在信息监测及时有效、风险可控的基础上,逐步实现人民币资本项目可兑换.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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