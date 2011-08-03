华为发布云计算手机Vision

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透北京/香港8月3日电（记者 Wan Xu/Lee Chyen Yee）---全球二号网络设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周三推出“云计算”手机，盼望能够在智能手机市场复制其在电信设备市场的成功。
分析师们认为，华为是在押注云计算智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额。
华为终端部门全球销售额今年上半年同比增长64%，达到42亿美元，出货量增长近40%，达7,200万台。华为终端主要销售消费者产品，如智能手机、手机、平板电脑与无线网卡等。
华为在北京的媒体活动上推出智能手机“Vision”，手机厚度9.9毫米，重121克，搭载谷歌(GOOG.O)安卓2.3系统。
云计算指数据与软件存储在计算机服务器而非个人电脑上，并可通过互联网获取数据、使用软件。云计算智能手机可以让用户下载应用程序，而无需设备有大量存储空间。
上月，中国阿里巴巴集团发布了首个自主开发的基于云计算技术的移动操作系统，以及搭载其云计算操作系统的智能手机。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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