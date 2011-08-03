* 人民币兑美元即期汇价收涨

* 瑞士央行意外干预,令欧元暂获动力

* 人民币仍处于升值趋势之中

路透上海/北京8月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三收涨.尽管今日人民币中间价下跌一度令即期汇价走跌,但瑞士央行意外抑制瑞郎急升举措,令国际欧元获动力,牵引境内人民币即期汇价在午盘後快速拉升.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.4341 6.4330 6.4425 6.4441 6.4419 6.4382

"瑞士央行意外干预,欧元涨得比较快,把人民币带上来了."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,目前来看,中国经济增速尽管有所下滑,但其表现依然是全球的佼佼者,最新数据也显示中国经济减速有企稳迹象,人民币还是处于升值趋势之中.

瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升,央行并称如有必要,将采取进一步措施.

欧元/瑞郎的下跌趋势仍然存在.在瑞士央行下调利率目标区间以抑制瑞郎升值之後,瑞郎兑欧元回落了约300个点子;不过自4月以来欧元兑瑞郎已累计下滑约18%,这种已确立起来的跌势仍未动摇.

以下为北京时间17:04,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3690/70 6.3680

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4230/55 6.4230

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水440点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3901元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/钟华; 审校 曾祥进

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