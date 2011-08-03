富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
* 人民币兑美元即期汇价收涨
* 瑞士央行意外干预,令欧元暂获动力
* 人民币仍处于升值趋势之中
路透上海/北京8月3日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三收涨.尽管今日人民币中间价下跌一度令即期汇价走跌,但瑞士央行意外抑制瑞郎急升举措,令国际欧元获动力,牵引境内人民币即期汇价在午盘後快速拉升.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
6.4341 6.4330 6.4425 6.4441 6.4419 6.4382
"瑞士央行意外干预,欧元涨得比较快,把人民币带上来了."华东一银行交易员称.
该交易员并表示,目前来看,中国经济增速尽管有所下滑,但其表现依然是全球的佼佼者,最新数据也显示中国经济减速有企稳迹象,人民币还是处于升值趋势之中.
瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升,央行并称如有必要,将采取进一步措施.
欧元/瑞郎的下跌趋势仍然存在.在瑞士央行下调利率目标区间以抑制瑞郎升值之後,瑞郎兑欧元回落了约300个点子;不过自4月以来欧元兑瑞郎已累计下滑约18%,这种已确立起来的跌势仍未动摇.
以下为北京时间17:04,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3690/70 6.3680
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4230/55 6.4230
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水440点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3901元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/钟华; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)