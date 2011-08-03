美国股市因科技股反弹收升

* 科技股尾盘反弹,RIM上扬4.9%

* 成交量为3月中来最高

* ISM非制造业指数跌至去年2月来最低

* 道指收低0.3%,标普500指数跌0.5%,Nasdaq指数下滑0.9%

路透纽约8月3日电---美国股市周三收涨,标普500指数结束七日连跌,但对经济的担忧仍令市场走势震荡.

成交量为3月中来最高,逾100亿股易手,因标普500指数一度下滑至今年新低,随後反弹收高.

科技股上涨且收盘升幅较大,在之前数日劲跌後,Nasdaq指数推至去年底收盘水准下方.

不过,许多投资者认为标普500指数在过去七个交易日下挫6.8%,今日升势是短期反弹.

"我们还未到熊市心态,但肯定是在大幅修正,"Team Asset Strategy Fund投资组合经理James Dailey说.

近数数据显示消费者支出和工厂活动低迷凸显了经济在上半年疲弱後处于不稳定状况.在这情况下,伴随欧洲债务危机恶化,可能使买家继续谨慎.

"欧洲事件和美国举债上限问题一直盖过目前疲弱的基本面,投资者正开始认识到我们所处的情况不佳,"Dailey说.

标普500科技指数攀升1.2%,与此同时,能源股跌幅最大.标普能源指数下跌0.6%.

道琼工业指数收高29.82点,或0.25%,报11,896.44点;标准普尔500指数收涨6.29点,或0.5%,报1,260.34点.Nasdaq指数上扬23.83点,或0.89%,报2,693.07点.

Research In MotionRIM.TORIMM.O劲升4.9%,报25.33美元,扶助Nasdaq攀升.此前该公司发布两款新型及版本强劲的Torch触屏式黑莓手机.

万事达卡(MA.N)股价也暴涨13.4%,至338.47美元,此前该公司公布第二季获利大幅增加33%.

交易商表示,在前美国联邦储备理事会(FED)副主席科恩向华尔街日报表示,美联储可以考虑新一轮刺激措施扶助经济後,一些买家入市.

数据显示美国7月服务业增速跌至去年2月来最低及6月工厂订单下降後,拖累美股早盘下跌.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为105亿股,高于日成交均值约74.8亿股,且录得3月中来最高.

纽约证交所涨跌家数分别为1,725:1,274,Nasdaq市场涨跌家数之比为1,511:1,054.(完)