夏斌：未来10年人民币不会成为主要储备货币

2月28日在香港拍到的人民币符号。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京8月3日电---中国央行货币政策委员会委员夏斌周三称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%.他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性.

此时正值全球对美国经济状况担忧不已之际,夏斌称美元在很长一段时间内仍是重要的储备货币.

夏斌在《中国金融》杂志撰文称,在未来相当长一段时间里,美元将是最重要的全球储备货币.

美国在本周险险避过灾难性的债务违约,带来了可能失去最高债信评级的风险,这令投资者对美元和美国经济的信心受到打击.

夏斌没有详细解释他为何认为人民币不会壮大成为一种主要储备货币,但阐明中国政府应坚持目前有管理的浮动汇率机制,隔离经济面临的风险.

他说,未来10年内中国不应实行汇率自由浮动;尽管必须开放资本账户让人民币可兑换,但对资本的管控只能逐步放宽.

"未来八到九年,中国面临经济改革挑战和全球金融不确定性的同时,将被迫继续有管理的浮动汇率机制,"夏斌称.

"汇率改革,资本账户管理和其他国内政策应该良好配合,避免损害到经济稳定."

尚不清楚夏斌的言论是否反映了政府的官方意图.虽然顾问偶尔会担任央行的喉舌,但并非一直如此.(完)