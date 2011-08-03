康菲中国称蓬莱19-3油田漏油量超出此前预计

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京8月3日电---康菲石油中国有限公司周三表示,在蓬莱19-3油田C平台附近海底发现还有剩馀来自6月17日井涌事故所溢出的油基泥浆,目前尚无法估计海底剩馀油基泥浆总量,但估计这会导致原油及油基泥浆总溢出量超出早先预计的1,500桶.
新华社周三援引康菲公司称,这一发现已通报有关部门,专业潜水人员将继续清理这些残留的油基泥浆直至所有滞留海底的油基泥浆清理完毕.
上月中国海洋石油有限公司(0883.HK)表示,目前估计,其与康菲石油(COP.N)合作的蓬莱19-3油田两次漏油事件中溢出的石油和油基鉆井液总量约1,500桶(240立方米).
蓬莱19-3油田是一个产品分成合同下的合作油田,康菲中国任该油田的作业者,负责油田的日常作业管理,中海油拥有合作下51%的参与权益.
因溢油处置工作进展缓慢且不彻底,中国国家海洋局此前已责令康菲公司立即停止蓬莱油田两处漏油平台的生产作业活动,并要求该公司在溢油源未切断、溢油风险未消除前不得恢复作业.(完)
--发稿 张胜男; 审校 丁淑琴
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。