前副主席科恩称美联储可能需认真考虑进一步放松政策

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透华盛顿8月3日电---美国联邦储备委员会(美联储)前副主席科恩周三表示,若经济弱化程度超出预估且基础通胀下滑,联储可能需要认真考虑进一步放松政策.
"我当然希望权衡联储提出的所有可能选项的有利与不利方面,"科恩接受电话采访时称.
美联储主席伯南克已经表示,如果联储认为有必要进一步支持经济,可能强化其低利率承诺,延长所持有资产的期限,或者买入更多债券.
交易商称,股市在午後中段上扬,此前华尔街日报网络版发表一篇文章,称科恩和美联储前货币事务主管Brian Madigan对买入更多债券以刺激疲弱经济表示支持.
据报导,Madigan和科恩称,只有当通胀从近期高位放缓,且经济表现仍然不佳时,联储才应考虑第三轮债券购买计划.(完)
--编译 徐文焰;审校 高琦
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