前副主席科恩称美联储可能需认真考虑进一步放松政策

路透华盛顿8月3日电---美国联邦储备委员会(美联储)前副主席科恩周三表示,若经济弱化程度超出预估且基础通胀下滑,联储可能需要认真考虑进一步放松政策.

"我当然希望权衡联储提出的所有可能选项的有利与不利方面,"科恩接受电话采访时称.

美联储主席伯南克已经表示,如果联储认为有必要进一步支持经济,可能强化其低利率承诺,延长所持有资产的期限,或者买入更多债券.

交易商称,股市在午後中段上扬,此前华尔街日报网络版发表一篇文章,称科恩和美联储前货币事务主管Brian Madigan对买入更多债券以刺激疲弱经济表示支持.

据报导,Madigan和科恩称,只有当通胀从近期高位放缓,且经济表现仍然不佳时,联储才应考虑第三轮债券购买计划.(完)