美国服务业活动放缓至2010年2月来低位

* ISM 7月非制造业指数降至52.7

* 7月ADP民间就业岗位增加11.4万个

* 6月工厂订单下跌0.8%

* 企业7月计划裁员人数激增至16个月高点--Challenger

路透纽约8月3日电---周三公布的数据显示,美国7月服务业增长步伐意外放缓至2010年2月来最慢,民间部门的就业岗位增势也有所放缓.

服务业数据与本周初公布的令人失望的制造业数据一道显示出,美国经济在经历了上半年的脆弱复苏後,下半年反弹的希望渺茫.

法国兴业银行资深经济学家Rudy Narvas表示,"这似乎确认了经济正在走软.这并不意味着衰退的到来,但我们仍要看今後的数据如何--近期的数据不像6月之前那麽亮丽."

虽然今年头几个月经济表现疲弱归因于油价上涨和日本3月大地震等暂时性因素的影响,不过就目前经济复苏迹象来看,也一直是捉摸不定.

分析师称,本周国会通过的削减赤字计划恐怕会进一步拖累经济,尽管削减支出将会逐渐分阶段进行.

美国供应管理协会(ISM)公布7月服务业制造业降至52.7,6月为53.3.该数据逊于路透调查的预估值53.6,不过仍高于50的荣枯分水岭.

新订单分项指数从53.6降至51.7,就业分项指数从54.1降至52.5.

数据令市场感到不安,美股挫跌,标准普尔500指数降至年内新低.投资者亦涌向债市,追捧较长期公债,分析师指人们揣测美国联邦储备委员会(美联储)或需祭出更加宽松的举措来扶助经济.30年期公债上涨两个点.

ISM报告同稍早公布的其他数据遥相呼应.数据显示,欧元区服务业增幅为近两年来最弱,中国服务业经营活动增速放缓至三个月新低.

FTN Financial经济学家Chris Low称,"和周初的制造业报告一样,非制造业报告显示出经济增长乏力."

美国7月制造业增幅为两年来最慢,因新订单萎缩,令人们对经济加快复苏的预期蒙阴.ISM周一公布,7月制造业指数降至50.9,为2009年7月以来最低.6月为55.3.

美国商务部称,6月工厂订单下跌0.8%,5月修正为增长0.6%.分析师预估6月工厂订单下跌0.7%,5月前值为增长0.8%.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,7月民间就业岗位增加11.4万个,略高于分析师预期的增加10万个,但增幅仍低于上月.

6月修正後为增加14.5万个工作岗位,前值为增加15.7万个.

分析师目前注意力集中在周五出炉的美国非农就业报告,该报告料显示出上月就业增长加速.美国非农就业岗位预计增加8.5万个,不足以推低当前9.2%的失业率.

浏览美国服务业图表,请点选:(r.reuters.com/sek92s)

浏览ADP和劳工部数据比较图表,请点选:(r.reuters.com/ryj92s)

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浏览美国抵押贷款申请上扬图表,请点选: (r.reuters.com/tuj92s)

此外就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周三发布的报告显示,7月美国企业计划裁员人数升至16个月高位,因之前裁员一直很少的行业出人意料的大幅裁员.

美国企业7月计画裁员人数为66,414人,较6月的41,432人增加60.3%.

7月医药和零售业取代非营利性组织和政府,成为计划裁员数最多的行业.

Challenger称,默克(MRK.N)、Borders、思科(CSCO.O)、洛克希德马丁(LMT.N)和Boston Scientific(BSX.N)占7月裁员总数的57%,政府部门七个月来首次没有成为裁员最多的部门.

楼市数据好坏不一.数据分析公司Corelogic称,6月房屋价格连续第三个月环比上涨,但仍低于去年同期水平.

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三表示,上周美国住房抵押贷款申请增长,因利率下跌.MBA表示,7月29日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数增长7.1%至565.3.(完)