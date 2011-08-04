4日盘前分析：重压下短期难言乐观

尽管隔夜美股大跌超过了2%，市场参与各方对A股短线走势表示担忧。但昨日A股市场却走出了企稳回升的行情，两市股指最终仅微跌收盘。不过，由于市场担忧仍未消除，反攻缺乏量能配合，短期难改弱势震荡格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管隔夜美股大跌超过了2%，市场参与各方对A股短线走势表示担忧。但昨日A股市场却走出了企稳回升的行情，两市股指最终仅微跌收盘。不过，由于市场担忧仍未消除，反攻缺乏量能配合，短期难改弱势震荡格局。

笔者认为，目前距离7月份宏观经济数据出台仅有三天时间，在此期间，A股市场面临较多内外因素的困扰，短期内要摆脱弱势格局的难度不小。不过，经过连续的震荡寻底後，市场做空力量得到一定的释放，大盘短期内深幅大跌的空间有限。

一方面，由于预计7月CPI同比增速仍居高位，央行和发改委纷纷表态下半年宏观经济政策将坚决抑制物价过快上涨，控制通胀依然是宏观调控的首要目标，因此市场预期三季度货币政策放松落空。

另一方面，美国就提高债务上限已达成初步协议，短期违约的风险消退，接下来经济数据将主导美股的後市走势。昨夜每股再度收跌，至此道指呈现八连阴。同时，欧债由于8月到期量大，意大利、西班牙国债收益率升至新高，欧债危机或恶化。

此外，8月份新股扩容压力不减，尤其是主板新股发行重新开闸，年内最大的IPO中国水利募集资金高达173亿元已经上会，这无疑加剧市场资金面的紧张。同时8月限售股解禁市值数量达3300多亿元，对本已吃紧的资金面无疑是雪上加霜。

总的来说，通胀高企、政策紧缩延续、资金面吃紧、美国经济数据不振等利空因素继续压制市场，在这些负面因素没有明显改善之前，大盘短期难言乐观，震荡整理格局将是未来主基调。

消息面，中国人民银行行长周小川3日就美国国会参众两院通过《2011年预算控制法案》表示，我们将密切关注美国在提高债务上限上取得的进展，希望美国政府和国会妥善处理债务问题。我国外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则，加强风险管理，最大限度减少国际金融市场波动对我造成的负面影响。（完）

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