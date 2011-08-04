叙利亚军队占领哈马市中心 联合国谴责其使用暴力

路透安曼8月3日电(记者 Khaled Oweis)---有市民称，在对哈马市(Hama)发起猛烈炮轰後，叙利亚军队的坦克周三占领了市中心的奥伦堤斯广场(Orontes Square)，控制了一些反对总统阿萨德(Bashar al-Assad)的示威据点。

人权活动人士表示，自阿萨德周日为重新控制哈马市发起军事攻击以来，该市已经有90多人丧生。

联合国安理会对叙利亚当局这种侵犯人权且使用暴力对抗平民的举动表示谴责。

但安理会呼吁当事各方保持克制，反映出世界大国在如何应对叙利亚危机方面的分歧。

叙利亚当局周三对哈马市中心挺进之时，恰逢埃及对前总统穆巴拉克开始审判。

一位市民通过卫星电话对路透表示：“所有的通讯手段都已被切断。当局正利用媒体对审判穆巴拉克的关注摧毁哈马市。”

当局称，包括坦克等武器，以及伞兵和特种部队等军事单位在内的叙利亚军队已进入哈马市对抗武装分子。

叙利亚当局将多数独立媒体排挤在外，增加了核对活动人士和当局说法的难度。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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