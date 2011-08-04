中国股市盘前看点--8月4日

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国劳工部发布7月30日止当周的初请失业金人数报告(1230)
--英国央行和欧洲央行分别在1100GMT和1145GMT公布利率决议
--日本央行开始召开为期两天的政策会议
**宏观经济及政策面**
--中国央行主办的金融时报称,下半年国内通胀预期依然较强,作为调节总需求的重要手段,货币政策工具箱中有多种工具可以应对通货膨胀,但要注意每种工具的利弊和相互影响.
--上海证券报周四报导称,中国已批复同意珠海横琴实行比经济特区更加特殊的优惠政策,横琴岛将建成一个类似于香港的"自由贸易区",从而构建粤港澳紧密合作的新载体.
**重点行业和公司**
--首开股份(600376.SS)公告,公司拟发行非公开定向债务融资工具,金额50亿元,期限一年以上,募集资金用于公司保障性住房项目建设.
--工信部发布数据称,上半年中国电解铝产量增幅回落,且维持较低价位,部分企业经营困难,预计全年电解铝产量达到1,800万吨左右,增幅为13%.
--上证报报导称,飞机产业将纳入到国家战略性高科技产业定位和国民经济战略地位,从发展战略、行业立法、产业政策、财政投入等方面,给予长期的、稳定的支持.
**海外动向**
--美国股市周三收涨,标普500指数结束七日连跌,但对经济的担忧仍令市场走势震荡.道琼工业指数收高29.82点,或0.25%,报11,896.44点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指短期可能在2,650点附近获支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
路透上海2月9日 - 继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组周三下午又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。