胆小鬼赛局--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

美国到底怎麽了？为什麽美国政府领导人会让国家陷入债务违约的边缘？究其原由，是政治，也是经济。

就政治面而言，美国政治两极化的程度几乎是前所未见。事实上，两党共同支持通过的国会法案数量，目前为历史低点。然而，这种两极化现象却是来自于经济状况。而目前的经济情势是一九三Ｏ年大萧条以来最糟糕的阶段。

在挽救经济方面，两党意见分歧。民主党选择凯因斯学派，希望持续采取政府支出，刺激需求，并减缓弱势族群的痛苦感受。共和党则希望能够先限制无止尽的支出计画，并采取和英国类似的财务紧缩政策；ＩＭＦ和欧洲央行也是这麽要求希腊和爱尔兰的。此外，十四年前的亚洲金融风暴，韩国和多数东南亚国家，也都采取类似的紧缩政策。

一九五五年詹姆士狄恩主演的经典老电影「养子不教谁之过」中，最後一幕是狄恩接受挑战，两人飙车冲向悬崖，最後跳车的人获胜；当狄恩试图跳车时，外套被车门卡住，于是连人带车一起掉下悬崖。现在，两党都在玩类似的「胆小鬼赛局」；美国人都在想，到底哪一党才是让美国经济卡在车门的外套？

眼前的风险是，美国公债的投资评等遭调降，由ＡＡＡ级降至ＡＡ＋级，令市场相当震惊。因为美国公债被市场视为「零风险」（risk-free）债券，是全球其他证券定价的基准，并且一向被评为ＡＡＡ级。实际上，美债被降级本身的冲击有限，鲜有外国央行表示，会因美债遭降级而卖出其手中的部位。

较令人担心的是，公债的技术性违约风险。所谓技术性违约系指，美国财政部恐怕会无法支付一次或二次到期本金或利息；当然，大家都知道，一旦政治纷扰结束，债务偿付就会恢复正常。问题在于，违约就是违约，不论怎麽称呼它。

根据合约，一旦债券发生违约，大部分的金融机构便不得再接受该债券作为抵押债券。美债是最普遍的抵押债券，这表示，股票、短期借款、公司债等的融资部位，势必将回补；也就是说，这类证券将具有沉重的潜在卖压，某一个市场崩盘的可能性大增。

共和党内也面临分裂，较年轻、激进的党员认为，若美债持续攀高，政府仍任其累积，即使不是现在，数月或数年後，危机终将爆发；既然如此，乾脆现在就让它爆发，好让危机早点落幕。这批年轻激进派的党员，有可能就是那件卡在车门的外套。

此外，尽管很少人预期目前两党协商的结果，会导致美债违约，但也没有太多人期待会出现一个长期解决方案。换言之，美国领导人有可能每隔几个月就要玩一次胆小鬼赛局――或许这才是我们最应该担心的地方。(完)

--整理 董永年/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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