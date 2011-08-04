珠海横琴实行“类自由贸易区”政策获批--报载

路透上海8月4日电---上海证券报周四报导称,中国已批复同意珠海横琴实行比经济特区更加特殊的优惠政策,横琴岛将建成一个类似于香港的"自由贸易区",从而构建粤港澳紧密合作的新载体.

报导指出,按照获批的政策,在毗邻港澳、占地106.46平方公里的横琴岛上,从境外进入横琴与生产有关的货物实行备案管理,给予免税或保税,而设在横琴的企业之间货物交易将免征增值税和消费税.

报导称,相关优惠政策涉及财政、税收、产业、海关等多个方面.其中,最大的亮点就是相关部门申报的在横琴新区实行"分线管理"创新通关模式已得到中央首肯.这一通关模式将横琴与澳门之间的口岸设定为"一线"管理,横琴与内地之间设定为"二线"管理,按照一线放宽、二线管住、人货分离、分类管理的原则实施分级管理.

有关专家指出,有了这条优惠政策,横琴新区就相当于一个类似于香港的"自由贸易区",全球优秀企业及资金的目光都将被引向这里.

在"分线管理"通关模式下,从"一线"进入横琴与生产有关的货物只需备案,享受免税或保税优待,但生活消费类、商业性房地产开发项目等进口的货物以及法律、行政法规明确不予保税或免税的货物除外.一些符合条件的企业还有望减按15%的税率徵收企业所得税.但是,设在横琴的企业生产、加工的货物若想经"二线"销往内地,仍需照章徵收进口环节增值税、消费税.

报导称,横琴产业布局已得到明确.横琴将允许建设商业性生活消费设施和开展商业零售等业务,重点发展旅游休闲、商务服务、金融服务、文化创意、中医保健、科教研发和高技术等产业.

近期横琴概念股已出现异动,逆市走强,珠海港(000507.SZ)走出七连阳,医药生产商丽珠集团(000513.SZ)、珠海房地产开发商华发股份(600325.SS)、主业为港口运营的?基达鑫(002492.SZ)等个股涨幅喜人.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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