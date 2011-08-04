西方世界遭遇“中年危机” 力量对比向东方倾斜

路透纽约/新加坡8月2日电(记者 Kristina Cooke/Emily Kaiser)---发达国家债台高筑且人口呈老龄化，多年来经济增长缓慢，这可能加速世界经济力量对比向东部倾斜的趋势。

美国面临严重养老金缺口，“婴儿潮”一代将上演“退休潮”，而美国国会在本周债务上限角力中，错失解决该问题的良机。

目前美国经济过于疲弱，不足以为年轻一代创造足够的工作岗位，而沉重债务负担最终还要由这代人背负。

在欧洲一些国家，年轻人失业率最高达40%，经济学家警告将他们可能沦为“失落的一代”。欧盟国家平均公共债务比例较2008年金融危机前高出20个百分点。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)经济学家Eswar Prasad指出，2011年发达经济体人均负债2.96万美元，预计这一数字到2016年将升至4.04万美元。

2011年美国人均负债3.42万美元，到2016年将升至4.91万美元，而届时日本人均负债更高达8.5万美元，为全球最高。

目前一些财政问题要归咎于2008年金融危机，金融危机导致数以百万计的人失业，并导致大量民间债务负担转嫁至公共部门。

这场危机爆发的时机简直是糟得不能更糟了，恰逢“退休潮”席卷所有发达国家，医保和养老支出上升。

国际货币基金组织(IMF)预计，发达经济体如果公共债务不降至危机前水平，则经济年增率可能因此被拖低逾0.5个百分点。不难预见，十年後，欧美很可能重蹈日本经济长期停滞的覆辙。

但这种情况也不是不可避免的。德国在1990年代削减福利和失业救济支出，并借此重振欧洲强国雄风。而加拿大和比利时也提供了扭转债台高筑局面的范例。

但发达国家确实面临严峻挑战。今年上半年美国经济几乎陷入停滞，周二数据显示6月消费者支出为近两年来首次下滑，未来仍缺乏明确的经济增长动力。

在欧洲，尽管采取了削减支出和加税等措施，但各国解决债务问题的能力仍受质疑。周二意大利公债收益率达到欧元区成立以来最高位，政府因此召开紧急会议。

而由于美国、英国和欧元区利率均已触及或接近历史低点，决策者刺激经济增长的政策空间有限。

路透向全球经济学家和政治学者提出了一个问题：倘若这些20世纪强国不能各自尽好本份，会出现什麽情况？

波士顿咨询公司DecisionEconomics总裁Allen Sinai说：“我们的社会正遭遇中年危机，至于美国能否设法以合理的方式走出这种境地，目前还不得而知。”

专家讨论主要包括三个方面：

*未来数年，债务负担将拖累欧美经济增长，而美国要从根本上解决财政问题，现在看来仍遥不可及。

*新兴市场经济增长前景正面，公共储蓄水平较高，有潜力逐步取代美国成为全球重要消费市场，从而推动全球经济增长。但新兴市场欠缺政治意愿和经验，这意味着西方国家还不会轻易退居次位。

*要消除当前的财政混乱，需要耗费很长时间。

安本资产管理(Aberdeen Asset Management)投资组合经理Kenneth Akintewe说，就算美国和欧洲都能持续多年财政管理良好，也可能要花许多年才能将债务降至稳定水平。

金砖国家的机遇和挑战

眼下，即便欧洲和美国经历数十年的经济缓慢增长，对亚洲的威胁也不会象五年前那麽严重。

虽然近年来亚洲对美国的出口大增，但对多数亚洲经济体而言，对美出口在整体经济中所占比例下降。

至于欧洲，亚洲在欧洲的重要出口市场是德国，而德国经济增长相当稳健。

当然，亚洲要想确保经济持续增长，最好还是寄望于亚洲内部。新兴经济体的家庭收入增长，推动中产阶级队伍壮大，他们至少能够消化一些欧美消费者不再想买的商品。

基于中国“十二五”目标，2010年至2015年，最低工资标准将增长84%。

德意志银行全球战略师Sanjeev Sanyal指出，目前“金砖国家”人均收入仍远低于西方水平，但若经购买力因素调整，民间消费需求已经相当于美国市场的93%。

“整个新兴市场，尤其是亚洲，如今能产生的消费者需求，已经可以弥补发达国家经济停滞带来的影响。”

他指出，中国已经取代美国，成为全球最大汽车市场。而中国和印度电影产业，用某些指标衡量，加起来已经可与好莱坞抗衡。

亚洲新兴经济体才刚刚开始发挥潜力。目前中国消费占GDP的三分之一，该比例不到美国的一半。

约翰・霍普金斯大学教授Pieter Bottelier称，中国2008年迅速出台大规模经济刺激方案，应对全球经济衰退，展现了其潜力。这不仅让中国经济恢复动力，还推动了全球经济增长。

但中国当前的优势，较长期而言也可能成为弱点。薪资增长刺激了消费，但削弱了其作为世界低成本工厂的竞争力。甚至连中国的人口优势也在消退，中国计划生育政策实行30年，这意味着未来五年内中国可能开始面临劳动力短缺的问题。

这些大型新兴经济体在国内也面临诸多挑战，因此尚未准备好在全球政治或政策领域发挥引领作用。譬如国际货币基金组织今年选择新总裁时，新兴经济体未能达成共识从内部选定一名候选人。

而中国对美国近期债务危机的反应，表明中国并不认同“超级大国没落”的说法。新华社谴责美国未认真对待违约风险，称这样会连累其他国家。

新华社称：“发展中经济体将遭重创，全球经济将再次陷入像2008年那样的衰退，根源还是在美国，只是这次的情况可能要糟得多。”(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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