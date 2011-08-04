欧盟称市场对欧元区能否解决债务危机抱怀疑态度

* 意大利和西班牙公债收益率测试14年高点

* 欧洲可能不会有新的政策举措

* 贝鲁斯柯尼坚称意大利经济强健,市场判断有误

路透布鲁塞尔/罗马8月3日电---欧盟(EU)周三承认,投资者目前对欧元区能否渡过债务危机抱怀疑态度.而意大利总理贝鲁斯柯尼呼吁采取进一步行动,抵御市场攻击.

欧盟执委会主席巴罗索称,意大利和西班牙公债收益率飙升至14年高点令人深感忧虑,尽管这并未反映出两国的真实状况.

"事实上,债券市场的紧张状况表明,投资者对于欧元区应对不断发展的危机的能力越来越担心."巴罗索在声明中表示.

他敦促成员国的议会加快批准7月21日峰会上达成的危机应对协议,以防止危机从希腊、爱尔兰和葡萄牙蔓延至更大的欧洲经济体.

但巴罗索和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)都没有提出任何建议,可在近期内采取何种措施以遏制危机.在欧盟就应对债务问题举行紧急峰会後还不到两周,危机就气势汹汹地卷土重来.

在债务危机悬而未决和全球经济减速疑虑带来的这波市场抛盘中,意大利首当其冲.

意大利总理贝鲁斯柯尼对议会表示:"我们国家有稳健的政治体系...稳健的经济基本面.我们的银行有流动性,有偿付能力,他们轻松通过了欧洲央行的压力测试."

他说道:"市场过去没有反映,现在仍没有反映出(欧洲)采取的干预措施之重要.所以给市场以确定性是很重要的."

意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)与欧元集团主席贾克举行了两个小时的紧急会晤,但两人均未在会後透露自己的立场.特雷蒙蒂还与雷恩进行了交谈.

一名欧盟执委会发言人称,没讨论过救援意大利.该国规模远超欧元区现有救援基金的支撑能力.

市场动荡引起欧洲部分地区的警觉,但欧元区最大经济体德国却明显有些不以为意.

"意大利和西班牙公债收益率涨至纪录新高.这是一个非常大的警告和可怕的事情."芬兰总理卡泰宁说道."整个欧洲都处于非常危险的境况."

由于很多决策者正在休假中,故欧洲及早采取政策行动的机会不是很大,尽管欧元区各国政府就形势进行了电话沟通.

德国经济部长罗斯勒称,并没有在柏林召开的每周内阁会议上讨论过意大利和西班牙问题.其代替正在休假中的德国总理默克尔主持了这次会议.

一德国政府发言人称,柏林方面认为无需就意大利股市和债券的遭抛售而发出警告,重点是要实施最近欧元区峰会做出的决定.

形成鲜明对照的是,西班牙首相萨帕特罗则推後休假,在周四关键的公债标售前,同各部长进行了应对危机的会谈.

最早在9月底前经各国议会批准後,欧元区救助基金方能动用上月峰会赋予的新额度,才能在二级市场购买债券或给予成员国预防性信贷额度.

欧洲央行或将重启债券购买计划,该计划曾在去年短暂稳定了市场,但已暂停四个多月.周一公布的一周数据显示,目前为止该央行都没再买进债券,尽管上周市场曾有相反传言.

意大利和西班牙或将推出新的财政瘦身举措,来安抚市场,但意大利刚刚启用480亿欧元减支方案,西班牙政府不久前宣布在11月20日提前召开大选.

**银行股受创**

拥有欧元区公债敞口,尤其是意大利公债敞口的银行,不仅股价大跌,而且日益难以获取商业融资.

摩根士丹利分析师Huw van Steenis指出:"南欧银行融资仍然承受压力,仍是银行获利、放款能力面临的主要风险来源,也是对经济复苏的拖累.南欧信贷紧缩的风险正在上升."

West LB利率策略师Michael Leister称:"大家都在关注西班牙和意大利债券收益率会不会达到7%.尽管还有一段距离,但若突破6.50%,就仿佛受到催化,会进一步涨到更高."

西班牙和意大利10年期公债收益率周三分别报6.27%和6.10%,两者利差缩窄,因意大利超越西班牙成为市场担忧的焦点.(完)