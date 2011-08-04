泰国出口商购买越南稻米出口中国

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透曼谷8月3日电（记者 Apornrath Phoonphongphiphat）---泰国稻米出口商周三称，因国内稻米价格较高，部分泰国稻米出口商购买越南稻米，以实现对中国的出口承诺。
泰国稻米出口商协会（Thai Rice Exporters Association）荣誉会长Chookiat Ophaswongse称：“越南和泰国稻米的价格差距足够大，值得投资，尤其是中国买家出价很高的香米。”
他预计，泰国出口商购购买了约6,000吨越南香米，直接发货给中国的买家。
出口商称，越南香米报价约为每吨650-670美元，而泰国香米是每吨1,000美元。
Chookiat称：“因为越南香米年产量较小，所以泰国购买量并不大。但与越南合作商谈判後，他们称，农民正在增加更多香米品种，以高价卖出。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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