人民币兑美元中间价创汇改来新高

中国商务部称支持真实合规的对外投资 突出实体经济和新兴产业导向
路透北京2月9日 - 中国商务部新闻发言人孙继文周四称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。
路透上海8月4日电---中国人民币兑美元周四中间价报6.4386元,创2005年汇改以来新高.具体如下:
中间价 上日中间价 上日询价系统最後一笔成交价
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6.4386 6.4441 6.4341
欧元周四在亚洲交易时段盘初走升,因美元受到新一轮量化宽松(QE3)传言以及新出炉数据令人失望的打击.
中国央行货币政策委员会委员夏斌周三称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%.他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.
2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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