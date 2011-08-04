北京和雅加达的写字楼租金涨幅居亚洲之最

房地产咨询公司仲量联行在季度报告中称，因供需关系紧张且企业的强力发展抬高价格，北京和印尼首都雅加达的写字楼租金第二季度环比涨约15%，在27个亚洲市场中提升最快，另有13个城市写字楼租金第二季度也出现上涨，但其他市场的租金未有变动或略有下降。路透