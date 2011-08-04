夏斌：未来10年人民币不会成为主要储备货币

中国央行货币政策委员会委员夏斌周三在《中国金融》杂志上撰文称,从现在开始的10年内,人民币在全球储备货币中所占比重可能只有3-5%,未来相当长一段时间里,美元将是最重要的全球储备货币. 他的话突显了美元作为一项投资者工具的全球重要性. 路透