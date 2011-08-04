安全专家查出迄今最大规模网络攻击

计算机安全公司McAfee的安全专家们查出迄今为止最大规模的一系列网络攻击，涉及联合国在内的72家组织、政府与企业。该公司认为此次攻击的背後是一个“国家行为体”，但拒绝点名。不过一名听取攻击情况汇报的安全专家称，证据指向中国。路透