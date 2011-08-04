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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 4日 星期四 10:09 BJT

专家建议中国完善房地产税

由于中国税制结构设置中直接税占比较低,面对日益加剧的贫富分化可运用的税收调节手段有限.为此,中国财政部财科所所长贾康建议,完善房地产税制,以发挥收入调节和财产再分配的作用;房地产税的改革方向应当肯定,它对于中国税制中的突出问题,将产生不可忽视的正面效应.路透

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