分析：巴基斯坦对中国的重视和依赖超过美国

路透伊斯兰堡8月2日电(记者 Chris Allbritton)---面对中国所谓在新疆发动袭击的武装分子是在巴基斯坦受训的指责，巴基斯坦迅速作出呼应，此举显示出巴国对中巴关系的重视程度，但巴基斯坦若过分依赖中国，这可能对它而言是个错误。

伊斯兰武装分子周末在新疆西部发动袭击，造成11人死亡。此事发生後，巴基斯坦立即派三军情报局(ISI)局长帕夏(Ahmed Shuja Pasha)前往北京。

尽管三军情报局拒绝证实这一行程，但西方外交人士和巴基斯坦的分析师一致认为，袭击事件很可能是帕夏此行的最重要议题。

巴基斯坦中国学会主席赛义德(Mushahid Hussain Sayed)表示：“我们不允许巴基斯坦领土被任何武装分子用来攻击邻国，尤其像中国这样的亲密盟友。”

“中巴关系非常牢固，我们正在就这个问题展开密切合作。”

帕夏的火速访问很明显能反映出巴基斯坦的侧重点。

当美国就活动在边境地区的武装分子问题向巴基斯坦施压时，美国很少能得到巴基斯坦的配合。美国官员多年来声称本・拉登(Osama Bin Laden)藏身于巴基斯坦，而本・拉登也的确在巴国被击毙。

在考虑开展调查前，巴基斯坦常常只会对美方特定的、可执行的情报才作出反应。

巴基斯坦毫不掩饰在军事重视程度方面将中国置于美国之前的态度。巴基斯坦称中国是“全天候的盟友”，而美巴关系则时好时坏。

巴基斯坦外交部周一发表声明，表达了对中国的“全面支持”。

中国是巴基斯坦通信、港口、基础设施等领域的主要投资者。

巴基斯坦与中国一年的贸易额达到约90亿美元，且中国是巴基斯坦的头号武器供应商。

独立政治分析师Hasan Askari-Rizvi表示：“巴基斯坦希望通过建立一个对抗美国的阵地来自行布局。”

“这不会发生……现在中国同美国一样也对巴基斯坦心存不满。”

香港科技大学教授Barry Sautman表示，中国和美国一样希望巴基斯坦帮助其控制伊斯兰激进分子。但巴基斯坦政府内部的混乱、没有能力控制住武装分子及亲武装分子人士让中国也颇感失望。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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