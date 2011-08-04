中国不满日本防卫白皮书涉华担忧

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透北京8月4日电---日本周二公布新版“防卫白皮书”，表达了对中国军事建设的担忧。中国称，日本应关注的是中国发展为其创造的经济机遇。
这是中国外交部首次对此做出正式回应。日本“防卫白皮书”对中国军事现代化和海上扩张表示担忧。
日本计划将其潜艇数从现有的16艘增至22艘。
中国外交部发言人马朝旭委婉警告日方，不要曲解中国长期奉行的防御性国防政策。
马朝旭在外交部网站发布的评论中称：日本新版“防卫白皮书”对中国国防建设发表了不负责任的评论，“中方对此表示强烈不满”。
“中国的发展给包括日本在内的世界各国带来重要机遇，过去没有、今後也不会对任何国家构成威胁。”
“希望日方以史为鉴，并认真反省自身的防务政策，多做有利于增进与邻国互信的事情。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。