中国不满日本防卫白皮书涉华担忧

路透北京8月4日电---日本周二公布新版“防卫白皮书”，表达了对中国军事建设的担忧。中国称，日本应关注的是中国发展为其创造的经济机遇。

这是中国外交部首次对此做出正式回应。日本“防卫白皮书”对中国军事现代化和海上扩张表示担忧。

日本计划将其潜艇数从现有的16艘增至22艘。

中国外交部发言人马朝旭委婉警告日方，不要曲解中国长期奉行的防御性国防政策。

马朝旭在外交部网站发布的评论中称：日本新版“防卫白皮书”对中国国防建设发表了不负责任的评论，“中方对此表示强烈不满”。

“中国的发展给包括日本在内的世界各国带来重要机遇，过去没有、今後也不会对任何国家构成威胁。”

“希望日方以史为鉴，并认真反省自身的防务政策，多做有利于增进与邻国互信的事情。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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